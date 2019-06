Brèves Madagascar Madagascar: Rencontre entre Andry Rajoelina et les opérateurs pétroliers de Madagascar.

Une réunion sur la négociation sur le prix du carburant a eu lieu ce 17 Juin au palais d’Etat d’Ambotsirohitra, dans l’après-midi. Le Président ainsi que les quatre principaux opérateurs présents à Madagascar ont été les intervenants. Les annonces incessantes faites par le Président sur la possibilité de réduction du prix du carburant et de l’électricité de la JIRAMA ont été le principal sujet.

Le Président a martelé que l’Etat a le plein pouvoir d’intervenir dans le cas où les prix à la pompes sont très élevés. Notons que ceci est dans le cadre de la réalisation du programme VELIRANO du Président et du changement en 100 jours. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar