Brèves Madagascar Madagascar: Rencontre entre le Président Andry Rajoelina et la Diaspora en France.

Andry Rajoelina a rencontré la Diaspora Malagasy au Foyer de conférence, en France. Un rapport plus ou moins détaillé sur les activités opérées par le Président y a été fait : l’accord sur la gestion et la restitution des îles Eparses à Madagascar avec Emmanuel Macron, les travaux de réhabilitation des routes, la réforme de l’éducation.

Il a également annoncé officiellement que le Président du Rwanda, Paul Kagame figurera parmi les invités d’honneur pour ce 26 Juin. Selon ses dires, la Diaspora de France aura le droit de vote à un député qui les représentera devant l’assemblée nationale à partir des prochaines législatives. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar