Madagascar: Rencontre entre le Président et la Chancelière allemande.

Lors du 108ème conférence international du travail à Genève, Andry Rajoelina a fait la rencontre d’Angela Merkel. La discussion s’est axée sur trois volets : l’éducation, la protection de l’environnement et du domaine de l’énergie. Pour les prochains mois à venir, Andry Rajoelina enverra une délégation ministérielle en Allemagne pour élaborer les éventuelles collaborations entre les deux pays.

Lors de sa prise de parole pendant la conférence, le Président a incité chaque pays à mettre termes à l'esclavagisme moderne et du trafic d'être humain que subissent les femmes malagasy en Moyen-Orient. Comme il a affirmé, son principal objectif est de « rendre la dignité à chaque citoyen ».