Madagascar: Renforcement de la sécurité dans la ville d'Antananarivo pour le match de quart de finale de la CAN.

A l’occasion du match de quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations opposant Madagascar aux Tunisiens, la police nationale a tenu à expliquer leurs stratégies pour assurer la sécurité. En effet, des agents de police seront présents dans les endroits les plus inondés de monde. Le responsable au niveau de cette institution a affirmé que tous les règlements sur la circulation et pour les bars seront maintenus.

Des agents de police seront également postés dans chaque recoin de la ville pour régler la circulation après le match. Tout conducteur d’automobile sera contraint de respecter les codes de la route comme il se doit. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar