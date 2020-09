Brèves Madagascar Madagascar : Réouverture du bloc opératoire du CHU Anosiala

Le bloc opératoire du centre hospitalier universitaire CHU Anosiala a dû fermer ses portes il y a plus de six mois de celà, à cause de l'épidémie du coronavirus. Maintenant que la situation semble s'améliorer, le bloc a rouvert ses portes.

A partir de ce 15 septembre, le bloc est ouvert pour tous les patients. De différentes mesures de prévention sont mises en place et demandées à être respectées par chaque personne se rendant au CHU Anosiala. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar