Madagascar: Réponse du Ministre de l’intérieure et de la décentralisation face à la remise en cause de la neutralité de l’Etat pendant les campagnes législatives.

Le 14 Mai, le Ministre de l’intérieure et de la décentralisation, Tianarivelo Razafimahefa répond face aux accusations de certains politiciens, remettant en cause la neutralité de l’Etat dans cette période de campagne législative. Selon ces politiciens, l’Etat prendrait part aux campagnes et met à disposition des véhicules et d’autres matériels publics pour des certains candidats proches du pouvoir.