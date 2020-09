Brèves Madagascar Madagascar : Reprise du secteur du tourisme pour l'île de Nosy Be

Après presque six mois de fermeture, le secteur touristique pourra reprendre pour l'île de Nosy Be. Selon les dates annoncées par le gouvernement, l'activité reprendra d'ici deux semaines, à partir du 1er Octobre prochain.

Sachant que le pays continue la lutte contre l'épidémie du coronavirus, des mesures strictes ont été mises en place, afin de pouvoir mener à bien cette réouverture, qui consiste seulement Nosy Be. Les tests, les contrats signés sur le respect des mesures sanitaires, ainsi que la permission de localisation des touristes font partie de ces mesures. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar