Brèves Madagascar Madagascar : Reprise progressive de la vie quotidienne pour la population

L'état d'urgence sanitaire continue mais la vie normale reprend progressivement. La circulation régionale reprend peu à peu dont la route nationale 7, reliant Antananarivo et Toliara pour le 11 septembre, Antananarivo, Tsiroanomandidy, Bongolava pour le 12 septembre prochain et le 15 septembre pour celles reliant Antananarivo et Mahajanga, Atsimo Antsinanana, Sofia, Alaotra, Menabe, et autres. Les dates pour Sava et Diana sont encore inconnues.

La rentrée 2020-2021 est prévue pour le 26 Octobre pour le premier et deuxième cycle pour les établissements publics, tandis que les établissements privés auront le choix pour leurs dates. La rentrée universitaire 2019-2020 est prévue également pour ce 2 novembre, tandis que celle de 2020-2021 ne commencera que l'année prochaine. Les couvres feu pour certaines régions, la distanciation sociale et le port obligatoire de cache bouche sont toujours maintenues. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar