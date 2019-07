Brèves Madagascar Madagascar : Résolution du problème de coupure d’eau dans quelques villes d’Antananarivo.

C’est depuis le Vendredi 26 Juillet que les habitants de 67 ha, d’Isotry et de ses alentours ont connu une coupure incessante d’eau de la Jiro sy rano malagasy. Suite à cela, le prix du bidon a largement augmenté, certain ont atteint les 3 000 ariary voire 8000 Ar.

Mais aujourd’hui, 29 Juillet, vers 1 heure du matin, des techniciens de la JIRAMA ont pu résoudre le problème après avoir travaillé jour et nuit. Ainsi, vers 6 heures du matin, l’eau est revenue à son cours suite à la réparation d’un tuyau endommagé. Malheureusement, un autre tuyau s’est altéré et a induit au prolongement de la coupure d’eau dans certains quartiers de la ville. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar