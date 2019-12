Brèves Madagascar Madagascar : Rixe entre étudiants de l’université Andrianjato de Fianarantsoa

Une grève a eu lieu à l’université d’Andrianjato dans la capitale de la région Haute Matsiatra. Un affrontement est né entre les étudiants de la faculté DEGS et de la Facultés Sciences. Ces derniers ont saccagé les salles d’études de la faculté DEGS en outre, ils ont, par la suite, incendié l’entrepôt de dossiers de cette faculté. Les rixes entre étudiants mènent souvent à la destruction des infrastructures.

La ministre de la Communication et de la Culture condamne fermement les actions des ces étudiants en détruisant et brulant les biens publics de l’université d’Antananarivo. Aucune raison ne peut justifier une telle violence. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar