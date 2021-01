Brèves Madagascar Madagascar : Route Nationale 13 – Le pont métallique de Manambaro s’effondre

Le pont métallique de Manambaro se trouvant sur la route nationale 13, entre Tolagnaro et Amboasary, s’est effondré hier, dimanche 03 janvier, pendant le passage d’un camion semi-remorque sur le pont. Ce dernier serait déjà assez usé, selon le gouverneur de la Région, ce qui l’aurait rendu fragile.

De plus, le camion, qui a fait effondré le pont, pèserait dans les environs de 30 tonnes, alors que le poids maximale supporté par le pont serait de 10 tonnes, explique également le gouverneur. Les mesures d’urgences seront prises afin de permettre la circulation entre Tolagnaro et Amboasary, qui est, pour le moment, totalement coupé. Des sanctions pourraient également être appliquées, pour le responsable du camion. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar