Madagascar : Sècheresse – Des coupures d'eau un peu partout dans le pays

La température moyenne est considérablement élevée, dans toutes les régions de Madagascar. La sécheresse sévit, non seulement dans les régions Sud mais également dans les hauts plateaux. Les coupures d’eau sont très fréquentes et quasi permanente.

Pour le quartier d’Itaosy, district d’Antananarivo Atsimondrano, une solution est envisagée par le ministère de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène. Cette solution consiste à l’installation des citernes, estimés au nombre de 120 pour approvisionner le quartier et ses environnants d’eau. Des camions citernes seront mis en place, également dans d’autres zones victimes du même problème d’approvisionnement d’eau. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar