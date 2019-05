Brèves Madagascar Madagascar: Syndicat des Enseignants-Chercheurs et des Chercheurs, Enseignant ont repris leurs services

Face aux efforts de l’Etat à considérer la problématique de la situation à l’Université, le Syndicat des Enseignants-Chercheurs et des Chercheurs, Enseignant a informé le public que les cours académiques ainsi que les activités de recherche reprennent et cela deupuis le jeudi 2 mai 2019.

Le SECES remercie l’Etat pour leur collaboration, et surtout, il remercie vivement la primature et le ministère responsable de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dans la foulée, il annonce également la mise en place d’un comité Ad’Hoc pour la résolution des problèmes afin d’instaurer un climat adéquat au sein de l’université, d’obtenir une qualité d’enseignement et de recherche de haut niveau et surtout pour donner aux enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants les places qu’ils méritent. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar