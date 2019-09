Brèves Madagascar Madagascar : TP Mazembe tenu en échec par Fosa Juniors

Les protégés de Titi Rasoanaivo ont mouillé leurs maillots face au quintuple champion d’Afrique, le TP Mazembe, hier au stade Rabemananjara lors du match aller en 16e de finale de la ligue des Chmapions. La bande à Baggio avait nettement dominé en possession. Ils arrivaient à faire circuler le ballon mais souvent perdu devant la surface adverse. Les deux équipes ont eu plusieurs occasions pour marquer mais aucune n’a pu trouver la cage de l’autre. Score zéro but partout. Même si le club congolais partait favori, Fosa Juniors a montré leur ténacité.

« Certes, cette équipe de Fosa Juniors a confirmé, dans un style très ressemblant, l’excellente impression laissée par l’équipe nationale lors de la dernière CAN en Egypte. Un football de qualité, basé sur une plaisante circulation de balle, des joueurs agressifs pour assurer la récupération du ballon, même s’ils ont commis un peu trop de fautes ce dimanche… Et cette fois, une pratique du hors-jeu bien maîtrisée qui a piégé les Corbeaux à de multiples reprises, ce qui est un gros reproche qu’on se doit de formuler à leur égard. » C’est ce qui est visible sur le site du Tout Puissant Mazembe après leur match face au Fosa Juniors. Les deux équipes s’affronteront dans 15 jours pour le match retour à Lubumbashi. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar