Brèves Madagascar Madagascar : Test d’aptitude militaire – les délais sont prolongés pour la commune urbaine d’Antananarivo

Toutes personnes âgées entre 19 et 31 devront passer le test d’aptitude militaire. Si auparavant, ce test n’est nécessaire que pour les hommes, à partir de cette année, les femmes devront également y participer. Une carte verte est attribuée aux personnes ayant effectué son test. Cette carte devrait être obligatoirement présente dans les dossiers an rapport avec le service public, dont la conception d’un passeport.

Les tests ont commencé cette semaine pour plusieurs communes, dont Antananarivo. Le nombre de jeunes participants pour cette année 2020 est très élevé, ce qui a conduit le ministère de la défense nationale à prolonger les délais pour 4 jours de plus. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar