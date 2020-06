Brèves Madagascar Madagascar : Toamasina – La population affronte la police

Un affrontement entre la population et les forces de l’ordre s’est produit à AndorangaToamasina, ce mercredi 03 juin. Lancés de pierres d’un côté, bombes lacrymogène et tirs en l’air de l’autre, la situation a été mouvementée.

Un jeune homme, habitant de Toamasina, a été agressé par un élément de la police, selon les habitants, ce qui a poussé ces derniers à se manifester, à Andoranga. La police, quant à elle, a démenti ces propos, soutenant qu’aucune agression contre qui que ce soit n’a été faite. Le jeune homme en question a été emmené à l’hôpital et a pu être soigné. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar