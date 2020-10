Brèves Madagascar Madagascar : Transport – Les Taxi Be n’ont pas encore le droit d’utiliser les strapontins

Les transports en commun font partis des endroits où les probabilités de transmission du virus sont très élevées. A noter que, même si les statistiques à Madagascar ont considérablement baissés, le virus est toujours présent et le respect des mesures de protection reste primordiale.

Le ministère des transports, du tourisme et de la météorologie rappelle ces faits, après avoir repérer plusieurs négligences de la part des taxibe, au niveau de l’utilisation des strapontins. Le ministère rappelle qu’ils ne sont pas encore autorisés à être utilisés, bien que l’état d’urgence sanitaire ait été levé à Madagascar. L’effraction des disciplines pourrait mener à des sanctions, selon ce ministère même. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar