Brèves Madagascar Madagascar : Transport terrestre - un nombre très élevé d'infraction

Les lignes de transport terrestre ont repris depuis quelques semaines. Après six mois de pause, les règles sont rappelées aux usagers et transporteur et le respect des disciplines est strictement contrôlé par les responsables de la sécurité routière. Beaucoup ont déjà procédé aux différentes régularisations, tandis que d'autres ne l'ont pas encore.

Selon la sécurité routière, les infractions sont nombreuses depuis la reprise. En moins d'une semaine de contrôle, plus d'un millier d'infractions ont été repérés concernant les numéros d'immatriculation, les papiers, les problèmes sur les visites. Pour les taxi-brousses, la modification des frais de transport, différents de ceux indiqués à la gare routière, est également considérée comme infraction. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar