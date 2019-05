Madagascar: Trois agents malagasy accusés de fraudes au sein de l’ONU.

Ils sont accusés d’abus de fonction, de favoritisme, de faux et usage de faux ainsi que l’utilisation excessive des recettes de l’Etat Malagasy. Pour preuve, un véhicule de l’Etat est écrit au nom d’une personne n’appartenant pas à l’organisation. Tout cela met en question d’autres cas de remboursement tel que l’hospitalisation et les opérations médicales inscrites à leurs noms. Selon les statistiques, ceci a coûté plus d’un milliard d’Ariary à l’Etat.