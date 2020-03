Brèves Madagascar Madagascar : Un Malgache placé en quarantaine en Inde

En collaboration avec la Chine, l’Inde a envoyé un vol pour Wuhan, afin d’apporter son aide pour lutter contre la Coronavirus. Wuhan est la ville, en Chine, qui représente le plus de cas de Coronavirus. Cette ville abrite plusieurs étrangers venant de plusieurs parties du monde.

Le vol Indien a, donc, décidé d’emmener certains de ces étranger en Inde. Le vol a emmené vers l’Inde plus de 70 indiens et plus de 30 personnes venant de 7 autres pays comme la Bangladesh, Myanmar, Maldives, Afrique du Sud, Etats Unis ou encore Madagascar. Le vol a ramené un Malgache qui sera d’abord placé en quarantaine en Inde avant d’être envoyé à Madagascar à nouvelle ordre. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar