Madagascar : Un accident ôte la vie de trois responsables au Ministère de l’Education Nationale

Le ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle et technique est en deuil. Un accident de route, qui a eu lieu à Andriba, route de Diego a engendré la disparition de trois responsable du Ministère de l’Education Nationale dont le directeur de l’Office Nationale de la Prévention des Accidents Scolaires de Madagascar (ONAPASCOMA) RABE Severin, directeur général de l’Office National des Compétences et de la Formation Professionnelle (ONCPF) Ali Imrana et le directeur du Centre National de Production de Matériels Didactiques (CNAPMAD) Andrianjafimparany Ampy Anders.