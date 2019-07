Brèves Madagascar Madagascar: Un accueil avec tous les honneurs les Barea de Madagascar.

Le 13 juillet 2019, des centaines de milliers de fans ont accueilli les héros de la nation: Les Barea de Madagascar. C’est la première fois qu’autant de monde se réunisse en un seul endroit et se réjouisse pour la même cause. A leur arrivée à l’aéroport international d’Ivato, les Barea ont été reçus par une délégation dirigée par le Premier Ministre et la Présidente du comité de normalisation du Football Malgache. Les malagasy ont envahi les rues d’Ivato jusqu’à Mahamasina tout en portant les couleurs de la nation, des t-shirts encourageant et remerciant nos joueurs.

Plusieurs routes ont également été coupées à cette occasion. Le capitaine Faneva Andriatsima a présenté sa profonde gratitude à tout le peuple malagasy. D’autant plus, les Barea ont réussi à réunir tous les malagasy pour une cause commune : petits et grands, riches ou pauvres, de tel ou tel parti politique. Pour être plus près du public, les Barea ont traversé les rues de la capitale en une véhicule à toit ouvert. Le Président Andry Rajoelina ainsi que son épouse sont restés à Mahamasina pour assister au podium, dans l’attente des protégés de Nicolas Dupuis. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar