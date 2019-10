Brèves Madagascar Madagascar : Un affrontement nocturne entre force de l’ordre et les habitants d’Ambohitrimanjaka.

Depuis quelques jours, la population d’Ambohitrimanjaka s’est portée contre la réalisation du projet Tanamasoandro. En effet, ledit projet nécessitera la démolition d’habitations ainsi que le remblayage d’une surface considérable de la rizière environnante. Ce 17 Octobre, des techniciens portant les engins pour commencer les travaux sont arrivés dans la commune rurale d’Ambohitrimanjaka.

Voulant présenter leur mécontentement le peuple s’est rebellé. Pour cela, des gens ont détruit et jeté certains matériels dans le fleuve d’Ikopa. Des éléments de force de l’ordre s’y sont rendus. Suite à l’affrontement, 3 personnes ont été blessées et 3 autres mis en arrestation. Parmi les blessées, un homme a été touché sur sa jambe. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar