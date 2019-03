Brèves Madagascar Madagascar: Un agent de la gendarmerie tué lors d’un affrontement entre force de l’ordre et Dahalo

Ce 18 Mars 2019, dans le cadre de leur mission pour la sécurité nationale, la FIGN (Force d'Intervention de la Gendarmerie Nationale) s’est mise à la poursuite de dahalo. A Tsaratanana, plus précisément à Antsirasira. Un village a été attaqué et ont perdu 45 zébus.

Des échanges de tirs ont eu lieu. Suite à cela, un gendarme stagiaire, Dera Theogène Rakotomalala, a passé son arme à gauche. D’après la source officielle, le dahalo tué semble être le leader de leur groupe. Notons que par peur, les bandits ont abandonné les 45 bœufs suite à leur poursuite. Les obsèques pour le héro de la gendarmerie aura lieu après arrivée du corps à la capitale. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar