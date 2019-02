Madagascar : Un autre éboulement à Amphamarinana aurait tué deux personnes

Il est impératif de prendre des mesures concernant les habitants qui vivent en dessous d’Ampahamarinana. En effet, après l’éboulement d’un gros rocher du samedi 19 Janvier 2019 qui a fait une dizaine de morts et plusieurs blessés, hier, un autre éboulement aurait encore tué deux personnes et engendré plusieurs blessés. Cela s’est passé en début de matinée. Deux maisons auraient été détruites par le rocher. Est-ce qu’il ne serait pas impératif pour les responsables étatiques de prendre des mesures face à cette situation? Cela ne devrait pas se limiter à un appel à la population de ce quartier de quitter les lieux, non ! Il est une condition sine qua non d’apporter des mesures d’accompagnement.