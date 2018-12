Madagascar: Un avocat tabassé par trois personnes dont une est armée

Samedi matin vers à Antanimena, l'avocat Aly Roman Aliarivelo, a été tabassé par les fils d'un Général Directeur de la Sécurité à la primature et leur ami . L'acte portant coups et blessures à l'avocat a été filmé par un passant et a été publié sur Facebook. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Tout de suite, la primature ne s'est pas attardée de faire une communiquée. Le général en question a été remercié après cette affaire.