Madagascar : Un bateau de chine au port de Toamasina

D’après ces mêmes sources, les matériaux ne viennent pas de chine mais d’un autre pays et le bateau a été déjà isolé plus de 40 jours. Elles ont rajouté que le Xichanghai n’était pas en chine depuis 6 mois et qu’aucun travailleurs chinois n’est à bord. Les préventions contre le coronavirus, selon encore ces sources, sont très strictes et ne présentent aucune faille à Madagascar.