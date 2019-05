Brèves Madagascar Madagascar: Un bilan inquiétant suite à un grave incendie dans la ville d’Ifanadiana.

Le 4 Mai 2019 dernier, un incendie a fait ravage et a compté plus de 63 foyers brûlés dans la ville d’Ifanadiana. Selon les dires des habitants de la ville, le feu émanait d’une petite maison en bois sans électricité. Apparemment, après avoir essayé d’allumer la bougie, une personne a affecté toute sa maison.

Les fokonolona ont essayé de gérer le feu mais ceci n’a été possible que vers minuit et demi. Faute de matériels, la ville n’a pas pu limiter que progressivement la propagation de la flamme. Le BNGRC (Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes) et le Premier Ministre ont pris l’initiative de prendre en main la réception des sinistrés au niveau d’un site d’accueil. Le responsable de l’incendie a ensuite été protégé par la gendarmerie de peur d’un vindict populaire. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar