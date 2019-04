Brèves Madagascar Madagascar : Un centre Commercial démoli pour construction illicite.

Suite à des avertissements incessants des responsables étatiques au niveau de la Commune Urbaine d’Antananarivo et du Ministère de l’intérieur, un bâtiment a été démoli. Cela s’est fait en la présence des éléments de force de l’ordre et des représentants de la CUA jeudi dernier.

En effet, ces deux entités ont publié chacune une note empêchant la construction d’un bâtiment à usage commercial à Behoririka. Face à cela, le propriétaire n’a présenté aucune réaction et a commencé les travaux. Il aurait ainsi usé de dossiers illégaux pour débuter et opérer à la construction du bâtiment. Le 28 Mars 2019, les locataires ont affirmé que cette démolition se fait de manière illégale. Selon encore ces derniers, ils n’ont été aucunement notifiés d’un avertissement. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar