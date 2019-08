Brèves Madagascar Madagascar: Un forum sur les formations et les emplois pour promouvoir les formations diplômantes et les emplois .

Le quartier d’Ambatoroka, au Campus SESAME, a accueilli un événement majeur sur la promotion des métiers pour la jeunesse, organisé par l’Association Promesse. Selon un représentant de cette association, 80 % des jeunes malagasy exercent des métiers non-adaptés à leur diplôme.

C’est dans ce sens que les jeunes ne tiennent plus en compte de leur passion pour leur filière. C’est bien pour orienter les jeunes dans leurs décisions que le forum s’est tenu. Cet événement est actuellement à sa troisième édition. Plus de 50 stands étaient à disposition des visiteurs pour des formations et emplois à entretien direct. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar