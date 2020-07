Brèves Madagascar Madagascar : Un grand nombre de décès, non lié au Coronavirus, à Befotaka

Le 30 juin dernier, le Ministre de la santé publique Ahmad Ahmad a annoncé une trentaine de décès dans le district de Befotaka. Trente deux décès, plus précisément, dont les raisons ont été encore inconnues ce jour là.

Le 01er juillet, les analyses ont montré que ces décès ne sont pas liés au Covid-19. Il s'agit plutôt d'une épidémie de paludisme et de diarrhée, se propageant dans le district. La diarrhée a particulièrement frappée les plus jeunes. Le district est en manque de médicament et le fait qu'il soit assez enclavé aggrave la situation. Le Ministre de la santé publique y a envoyé une équipe, afin de venir en aide à ceux qui sont déjà sur les lieux. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar