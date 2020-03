Madagascar : Un investissement de dix milliards d’Ariary pour la prévention de la propagation du Coronavirus

D’abord, l’eau et l’électricité ne seront pas à payer immédiatement pour ce mois, le payement aura lieu ultérieurement pour tous les foyers ; de même pour les frais bancaire de ce mois et les dettes. Les chauffeurs des transports en commun tels que ceux des taxis et des bus, ainsi que tous ceux qui doivent arrêter leur travail suite au confinement, y compris les travailleuses de sexe seront particulièrement épaulés. Des nourritures seront offertes pour ces derniers afin que chacun puisse survivre en cette mauvaise période.