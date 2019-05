Brèves Madagascar Madagascar: Un projet lancé pour la rénovation de quatre aéroports régionaux.

Le Bureau National de la Gestion des Risques et des Catastrophes, le Programme des Nations Unies pour le Développement ainsi que l’Aéroport de Madagascar ont lancé le programme Get Airports Ready for Disaster ou GARD. Ceci inclut la réhabilitation des aéroports d’Antsiranana, Toamasina, Toliary et de Fort-Dauphin qui ne disposent pas d’infrastructures et matériels nécessaires pour accueillir les aides humanitaires.

Suite à la saison cyclonique 2017, on a pu compter près de 80 décès et plus de 400 000 sinistrés, dont la plupart, se trouvent en région côtière. Tous les vivres ont toujours été accueillis à l’aéroport d’Ivato et étaient rapatriés dans les régions les plus enclavées à l’aide de transports terrestres. Désormais, les quatre aéroports précités bénéficieront d’infrastructures et équipements en adéquation aux plans d’urgence en cas de catastrophes naturels. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar