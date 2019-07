Brèves Madagascar Madagascar: Un ressortissant étranger expulsé du pays pour maltraitance envers son épouse.

Ce 5 Juillet, un français originaire de l’île de La Réunion a été renvoyé dans son pays d’origine et ne pourra plus jamais retourner à Madagascar. Pendant des années, il a maltraité sa femme qui est malagasy. Elle a subit divers sévices de la part de son mari : coups et viols.

Elle a expliqué que son mari la forçait à avoir des rapports sexuels alors qu’elle ne voulait pas. Récemment, son mari lui a menacé de mort en usant un couteau. C’est suite à cela que la femme a décidé de porter plainte. Durant l’enquête, le mari n’a nié aucune des accusations et a expliqué avoir agi par jalousie. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar