Madagascar : Une IST pour Ny Rado Rafalimanana

Après l’interdiction de sortie de territoire à l’encontre du président de la Fédération Malgache de FootBalll, Raoul Arizaka Rabekoto émise par les autorités la semaine dernière, le président de l’ONG Ny Fanahy no maha olona écope également d’une IST. Le premier n’a eu vent de son interdiction qu’en allant prendre un vol pour une réunion à l’étranger tandis que le second a été mis au parfum par les gros titres de journaux.

Selon les informations reçues, les raisons pour lesquelles les autorités malgaches ont émis une IST à l'encontre de Ny Rado Rafalimanana sont l'abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux. Ainsi, il sera entendu par la justice. Rappelons que Ny Rado Rafalimanana fait partie des anciens candidats aux élections présidentielles de 2018.