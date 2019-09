Brèves Madagascar Madagascar : Une aide internationale pour la réalisation du projet Tanamasoandro.

Une organisation chinoise propose son aide du point de vue financier et matériel pour la réalisation de la nouvelle ville Tanamasoandro. En effet, l’Organisation Mondiale de l’Economie Sociale et Solidaire de la Chine a annoncé de manière officielle une aide financière sous forme de don pour la construction de la ville Tanamasoandro.

Cela fait des mois que le peuple malagasy attend impatiemment le début des constructions de cette ville, un des piliers du programme présidentiel Velirano. L’organisation a constaté l’importance que pourrait occuper ce projet et l’avantage qu’il offrira à un nombre considérable de citoyens Malagasy. Une descente sur terrain a été effectuée avec des représentants de l’Etat et de cette organisation. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar