Brèves Madagascar Madagascar: Une amélioration des connaissances en français des enseignants et écoliers malagasy.

le 27 Mars 2019, la Direction de la Formation de Masse a annoncé que le niveau de connaissance en langue française des élèves de Madagascar est très encourageant . Selon le discours du responsable de cet organisme, ce niveau est prometteur pour le développement intellectuel.

Ainsi, pour améliorer le niveau de français des enseignants et des élèves, La Direction de la formation de Masse entamera très prochainement un nouveau projet. Ce dernier aura pour but d’inciter les élèves à enrichir leurs connaissances en langue française. La remise de prix pour les lauréats du concours en langue française de 2018 s’est également tenue le même jour. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar