Brèves Madagascar Madagascar: Une attaque à main armée n’ayant pas abouti à Antsahamanitra.

Dans la matinée de ce 23 Août, vers 9h, la Police antigang a pu empêcher quatre bandits de s’emparer d’une importante somme d’argent destinée à être versée à une banque. Les bandits ont chacun conduit une moto et ont été armés. Il y a eu ainsi des échanges de tirs et une poursuite pendant laquelle deux des malfaiteurs ont été tués.

Parmi eux figure un homme réputé pour les attaques à mains armées. Pendant ce tragique événement, deux policiers ont été blessés et ont été amenés directement à l’hôpital HJRA, accompagnés des deux corps de bandits. Deux d’entre eux sont actuellement en cavale et sont recherchés par la police. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar