Madagascar : Une campagne de vaccin contre la rougeole est en cours

La rougeole a été une épidémie dangereuse pour les enfants malgaches l'année dernière. Celle ci a trouché plus de 200 000 personnes, dont des adolescents également. Le taux de mortalité était élevé à plus de 900 décès, pendant la période de propagation, vers 2018-2019.

Cette fois ci, afin de prévenir une éventuelle deuxième vague, l'état organise la campagne de vaccin contre la rougeole. Il s'agit, en effet, d'un rappel pour les enfants entre 15 à 18 mois. Plus de 200 000 enfants en sont ciblés par cette campagne.