Brèves Madagascar Madagascar: Une célèbre artiste se convertit en chanteuse évangélique.

La très célèbre Arnah, la belle et sexy chanteuse de variété malagasy s’est fixée un autre but. Après avoir eu sa petite fille, tout semblait être différent pour cette jeune mère. Elle a affirmé avoir vu la vie d’un autre angle. Se rendant compte de la gravité de ses actes et de ses clips vidéo dévoilant presque toutes les parties de son corps, elle voulait changer.

D’après ses dires, elle souhaite avoir une image saine et propre envers sa fille. Ensuite, voulant changer complètement d’identité au-devant de la scène, son nom d’artiste est désormais Marinna Lemary. Une page dédiée à des publications de louanges et de sensibilisation, en son nom, a été créée. « Jésus, tu m’as convaincu », ceci est l’une de ses affirmations sur son compte Facebook officiel. Elle a complètement dépassé sa carrière de chanteuse profane et se concentre sur les louanges. Quatre singles ont été ensuite publiés sur son compte YouTube et ont suscité l’encouragement de ses fans. Ses nouvelles chansons commencent à attirer du monde et de la curiosité. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar