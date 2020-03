Brèves Madagascar Madagascar : Une collaboration pour les écoles publiques d’Antananarivo

La Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Technique et Professionnelle va collaborer avec la commune urbaine d’Antananarivo. Cette collaboration sera pour les Ecoles Primaires Publiques de la commune urbaine. Il compte, environ, 90 écoles primaires publiques à Antananarivo et ces deux entités vont prendre en main l’amélioration de la situation de ces dernières.

Il s’agit de surtout de l’amélioration des bâtiments et des infrastructures, de la cantine pour les élèves, ainsi que la régularisation des paiements des salaires des responsables dans toutes les écoles primaires publiques de la commune urbaine. La collaboration commencera d’ici la prochaine rentrée scolaire selon les sources. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar