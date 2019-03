Brèves Madagascar Madagascar : Une coopération bilatérale entre l’Etat Malagasy et l’île Maurice.

La visite présidentielle à l’île Maurice a fait échos dans plusieurs médias. En effet, Monsieur Andry Rajoelina a été reçu par le Chef du Gouvernement de l’île Maurice. La réunion a commencé par une séance d’échanges entre les deux hommes et a été suivi de la signature des accords de coopération entre les deux pays. Ils sont divisés en deux points bien distincts : l’accord diplomatique et l’accord qui s’appuie sur les échanges scientifiques entre universités et l’économie.

A rappeler que le Président Andry Rajoelina a affirmé que Madagascar sera toujours ouvert aux investisseurs mauriciens, tant que ces derniers participent à l’amélioration du quotidien malagasy. Le chef de l’Etat Malagasy assistera à la commémoration de l’indépendance de l’île Maurice ce jour. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar