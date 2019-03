Brèves Madagascar Madagascar: Une délégation du Ministère des Affaires étrangères au Koweït.

L’Etat Malagasy a réagi face aux plaintes de femmes malagasy travaillant au Koweït du fait de leur maltraitance. Une délégation spéciale dont des représentants du Ministère des affaires étrangères et du Ministère des fonctions publiques ont atterri dans ce pays arabe.

Le 27 Mars 2019, la délégation a visité le centre de refuge des femmes qui se sont enfuies de la violence de leurs employés. Depuis quelques années, environ 50 femmes par semaine prenaient le cap pour Les pays Arabes et la Chine. A leur arrivée, certaines se plaignent d’avoir subi des violences de tout genre : viol, coups et blessures. L’Etat Malagasy est en cours de négociations. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar