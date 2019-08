Madagascar: Une demande de hausse des taxes sur le tabac.

Le Représentant du Programme des Nations Unies pour le Développement a proposé des solutions durables pour diminuer le taux de tabagisme à Madagascar. Selon les statistiques, environ 8300 personnes meurent par an à cause du tabagisme. La plupart de ces morts sont dues à des maladies respiratoires ou des cancers. Le tabac est non seulement nocif pour la santé, mais il entraîne également des pertes financières.