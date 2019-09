Brèves Madagascar Madagascar : Une descente sur terrain fructueuse du ministre de la sécurité publique au service de délivrance de passeport.

Le 16 Septembre, le ministre de la sécurité publique a visité le service de délivrance de passeport et a remis en ordre les affaires internes. En effet, trois policiers ont été destitués de leurs fonctions et ont été arrêtés directement pour cause de corruptions. Suite aux plaintes incessantes des utilisateurs de ce service, le ministre a réagi et est descendu sur le terrain inopinément.

Selon ce dernier, aucun problème au niveau des ressources humaines n’a été identifié pour chercher les causes de la lenteur des procédures de délivrance de passeports. Rappelons que, la délivrance de passeport ne devrait pas dépasser les 72 heures après dépôt de dossiers. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar