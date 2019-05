Brèves Madagascar Madagascar: Une entreprise étrangère œuvrant dans l’énergie renouvelable offre ses services aux entreprises malagasy.

La semaine dernière, la société ESE (Énergie Sécurité Equipement), représentant de la firme internationale CMI Energy a tenu une conférence de presse pour faire connaître ses services. Selon le responsable de cette entité, la société a pour but de favoriser et de valoriser l’utilisation de l’énergie verte et de réduire la consommation d’énergie.

Que ce soit pour les petites ou les grandes entreprises, l’ESE peut fournir les équipements nécessaires. Même pour les entreprises ou les industries travaillant 24 heures sur 24, elle peut aider à économiser et surtout de stocker l’énergie et réduire la consommation. Elle propose également des services de recyclage afin d’apaiser la pollution et pour une réduction optimale des déchets. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar