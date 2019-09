Brèves Madagascar Madagascar : Une formation destinée aux propriétaires de taxi-be de la coopérative ONJA.

Avec des professionnels du transport et du président de la coopérative Onja, les propriétaires des taxi-be ont été formés et tenus au courant des changements. Outre le retrait des permis de conduire des chauffeurs, les propriétaires des taxi-be ayant effectué des irrégularités seront sanctionnés avec les conducteurs et les aide-chauffeurs. La coopérative détient actuellement un statut propre et peut ainsi lever des sanctions internes.

Les propriétaires devront alors prendre des mesures strictes en termes de recrutements de chauffeurs. La coopérative Onja ne cesse de chercher les moyens pour donner le meilleur des services. Notons que cette coopérative use de la méthode de géolocalisation GPS pour que tous les taxi-be respectent les arrêts de terminus et Primus. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar