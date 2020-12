Brèves Madagascar Madagascar : Une formation en e-marketing offerte par Social Media Watchdog Madagascar

Social Media Watchdog Madagascar a octroyé une formation qui s’intitule : «l’e-marketing : alternative idéale pour booster le micro-entrepreneuriat » dans la région Vakinankaratra à l’Université Adventiste Zurcher du 09 au 18 Novembre 2020 et dans la région Analamanga à la RTA Ankorondrano du 23 Novembre au 02 Décembre 2020. Plus de 100 jeunes ont pu bénéficier de cette formation qui a été financé par le Fonds Malgache de Formation Professionnelle.

La formation vise à capaciter les jeunes micro-entrepreneurs à développer davantage leurs activités entrepreneuriales par le biais des quatre modules : Communication, Community Management, Culture entrepreneuriale et Marketing, qui ont composé cette formation. Après la formation, un « follow up » en ligne se fera pour accompagner les bénéficiaires dans la mise en application de leur acquis. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar