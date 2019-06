Brèves Madagascar Madagascar: Une grande innovation pour résoudre les problèmes d’embouteillages à Antananarivo.

En cette période de fête, l’Agence de Transport Terrestre, en coopération avec le Ministère du Transport, a recours à l’utilisation de drones pour faire face aux embouteillages. En effet, le Directeur Général de l’ATT a annoncé que des motos et des drones seront utilisés pour optimiser la circulation.

Pour cela, une cellule opérationnelle est déjà mise en place. Les drones et les motos feront la ronde dans toute la ville et transmettons les points d’embouteillages au Ministère. Le Ministère, à son tour, communiquera au grand public les endroits à éviter et les recoins à faible bouchon. Le Ministère a commencé cette technique le 24 Juin dernier pour aider les utilisateurs de route à économiser leur temps. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar