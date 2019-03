Brèves Madagascar Madagascar : Une hausse significative du prix des produits de première nécessité.

Depuis quelques jours, les grossistes de la grande ville d’Antananarivo affichent des prix plus importants qu’avant. Parmi les plus touchés par cette hausse, nous trouvons les produits importés comme le sucre, l’huile et les savons. Depuis quelques temps, l’équilibre entre l’offre et la demande est rompu, preuve, les grossistes affichent une inflation importante.

De ce fait, les ménages les plus démunis ont recours à la réduction de leurs consommations quotidiennes. Le sucre présente une hausse de 2.000 Ariary le prix du sac. Heureusement pour la population malagasy, le prix du riz a diminué par rapport à la semaine dernière. Les grossistes ont insisté que la hausse du prix ne vient pas d’eux, mais de leurs fournisseurs. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar